Качканар, Свердловская область, 1 июля, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В Свердловской области уголовное дело в отношении сотрудницы Пенсионного фонда города Качканара Дианы Ежовой направлено в суд. Она обвиняется в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Следствием установлено, что обвиняемая, являясь сотрудницей городского отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий управления Пенсионного фонда России в 2015 году с января по апрель якобы вносила ложные данные о зачислении пенсионных выплат. В качестве получателей начислений Диана Ежова будто бы указывала личные персональные данные и реквизиты, а также своих родственников. В результате расследования, проведённого сотрудниками следственной части регионального главка полиции, было установлено, что своими действиями обвиняемая нанесла ущерб бюджету свыше 1,5 миллиона рублей.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что Диана Ежова полностью признала свою вину.

Отметим, что по ходатайству следствия был арестован автомобиль, принадлежащий супругу обвиняемой.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге за мошенничество в особо крупном размере была осуждена бывшая сотрудница бухгалтерии УМВД. Она, используя служебное положение, начисляла денежное довольствие на несуществующего сотрудника полиции. Таким образом, она нанесла ущерб бюджету на 16 миллионов рублей. Переведённые на банковскую карту средства она обналичивала и тратила на покупку недвижимого имущества, автомобилей и ювелирных украшений, которые были арестованы во время следствия для последующего возмещения нанесённого ущерба. В итоге суд приговорил экс-бухгалтера к двум годам и трём месяцам лишения свободы в колонии общего режима.