Ставрополь, 1 июля, 2016, 12:24 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае из-за ливней 30 июня без света остались поселения шести районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дирекции по связям с общественностью ПАО «МРСК Северного Кавказа».

В связи со штормовым предупреждением на территории Ставропольского края 30 июня в 21:30 введен режим повышенной готовности. Отключения электроэнергии из-за ливней и штормов 30 июня произошли в Шпаковском, Кочубеевском, Петровском, Новопавловском, Степновском, Курском районах.

На утро 1 июня обесточено более 4 тысяч жителей в 18 населенных пунктах края, 81 трансформаторная подстанция. Социально значимые объекты в зону отключения не попали.

В настоящее время ремонтные бригады пытаются оперативно наладить энергоснабжение в поврежденных районах. Работы ведутся в непрерывном режиме с подачей электроэнергии потребителям по ходу ведения работ.

В работах задействовано более 20 аварийных бригад из 86 человек и 32 единицы спецтехники.

Полностью восстановить нарушенное стихией электроснабжение планируется к вечеру пятницы.

Напомним, из-за ливней накануне также произошло подтопление приусадебных участков села Прасковея Буденновского района.

Отметим, что ливни на Ставрополье идут уже два дня. Сегодня 1 июля 2016 года, Ставропольский Гидрометцентр прогнозирует снова по краю местами сильный дождь, грозу, град, шквал до 20 м/с. А в северо-восточных районах местами чрезвычайную пожароопасность.