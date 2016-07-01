Вашингтон, 1 июля, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Руководству России нет равных в политике «выжидания», пишет The Washington Times, комментируя решение президента Турции выразить сожаление в связи со сбитым российским Су-24.

Иван Шилов ИА REGNUM Политика

Тот факт, что письмо Эрдоган отправил через несколько дней после референдума в Великобритании о членстве в ЕС, тоже неслучайный. Турция видит, что мощь ЕС, в который она так долго добивается вступления, угасает.

Западные политики должны понять, что перед лицом «возрождающейся России» южный фланг НАТО оказался слаб, и ситуация с извинениями турецкого лидера это показывает. В свою очередь, Кремль продемонстрировал решимость и показал, что слабину первым не даст.

В политике выжидания Россия всегда побеждает, считает автор статьи, у русских это «заложено на генетическом уровне».