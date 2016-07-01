Москва, 1 июля, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В здании Дома моды Вячеслава Зайцева на проспекте Мира обнаружено тело охранника, сообщает 1 июля m24.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дом моды Вячеслава Зайцева

По данным правоохранителей, на теле 50-летнего мужчины присутствуют многочисленные ссадины и ушибы. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам доследственной проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело мужчины было обнаружено рядом с мусорным контейнером в парке «Сокольники» в Москве. По предварительным данным, смерть мужчины наступила около двух месяцев назад, на вид ему около 30 лет. Тело направлено на судмедэкспертизу.