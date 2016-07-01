Москва, 1 июля, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В Кремле знают о позиции Совета по правам человека при президенте РФ по пакету антитеррористических поправок, принятых Госдумой и Совфедом. Об этом 1 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Да, нам известно об этом обращении, нам известно о позиции СПЧ по этому закону», — сказал Песков.

По его словам, «всё это принимается к сведению — такие позиции».

Напомним, ранее Госдума и Совет Федерации приняли антитеррористический пакет законопроектов, внесенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Нововведения, обязывающие мобильных и интернет-операторов хранить переписку и разговоры пользователей, вызвали шквал критики как со стороны общественников и экспертов, так и со стороны операторов мобильной связи.