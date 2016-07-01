Москва, 1 июля, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Рособрнадзор запретил прием студентов в три столичных вуза: НОУ ВПО «Институт международных отношений», НЧОУ ВО «Московский институт экономики, политики и права» и НОУ ВПО «Институт экономики и предпринимательства», сообщает пресс-служба ведомства.

Юрий Пименов. Огни университета. 1963

Уточняется, что прием запрещен «в связи с неисполнением предписания в установленные сроки». Аналогичные меры коснулись еще восьми российских вузов.

Кроме того, ряд учреждений лишили государственной аккредитации по программам высшего образования за «неустранение несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся». Они лишены государственной аккредитации по программам высшего образования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов заявлял, что в России слишком много вузов.

«Их даже больше, чем было в СССР. Мы гордимся, что у нас 94% молодежи получает высшее образование. А кто сказал, что это хорошо? Я уже не говорю о том, какое это образование по качеству», — отметил он, добавив, что не ставит под сомнение уровень образования в крупнейших вузах страны.