Москва, 1 июля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В 2016 году на строительство и реконструкции военных объектов, на обустройство боевых позиций и создание обеспечивающей инфраструк­туры направлено почти 123 млрд рублей. Об этом сегодня, 1 июля, заявил министра обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На строительство военно-медицинских и спортивных объектов — порядка 5 млрд рублей, военного образования — более 2,5 миллиардов рублей.

По итогам текущего года планируется ввести в эксплуатацию 602 комплексных объекта, включающих в себя почти 4 300 зданий и сооружений.

«В целом военно-строи­тельный комплекс решает стоящие перед ним задачи. Тем не менее остаётся ряд проблем, связанных с недостаточной организацией строительных работ и несоблюдением графиков их проведения», — подчеркнул Шойгу.

Для контроля за качеством работ в военных округах, видах и родах войск созданы приёмочные комиссии, добавил глава Минобороны.