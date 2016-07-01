Ставрополь, 1 июля, 2016, 12:16 — ИА Регнум. В Кисловодске (Ставропольский край) 1 июля открыт трехметровый бронзовый монумент Николая Мир Ликийских Чудотворца, передает корреспондент ИА REGNUM.

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ. Середина XVI века

Монумент установлен на Курортном бульваре напротив здания Нарзанных ванн. Бронзовый трехметровый монолит установлен на постаменте, выполненном из черного гранита. Его автором выступил российский скульптор, академик Российской академии художеств Салават Щербаков.

Взгляд Николая Чудотворца, который является покровителем Кисловодска, устремлен на юг. В левой руке он держит Евангелие, правой благословляет город.

Открытие скульптурного образа Николая Мир Ликийских Чудотворца приурочено к празднованию перекрестного года России и Греции.

«Нынешний вектор во взаимоотношениях России и Греции дает нам все основание считать Грецию нашим близким другом и партнером. Не стоит забывать и о том, что на территории Ставропольского края проживают почти 34 тыс. этнических греков», — рассказал на открытии сенатор от Ставрополья Михаил Афанасов, содействующий открытию памятника.

Отметим, что событие не смотря на дождь собрало множество горожан, которые после мероприятия стали участниками концерта.