Лондон, 1 июля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» попрощался с Фалькао, Пато и Марко Амелия, сообщается на официальном сайте клуба.

John Fischer Футбол

Футболисты уходят по причине истечения срока контрактов.

Фалькао и Пато были арендованы лондонским клубом у «Монако» и «Коринтианса» с июля и января 2015 года соответственно.

Вратарь Марко Амелия с октября заменял травмированного Тибо Куртуа, но не участвовал ни в одном матче «Челси».

В 10 матчах минувшего чемпионата Англии Фалькао забил один гол. Пато в 2 играх забил один гол и сделал одну результативную передачу.