«Челси» официально расстался с Фалькао, Пато и Марко Амелия
Лондон, 1 июля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» попрощался с Фалькао, Пато и Марко Амелия, сообщается на официальном сайте клуба.
John Fischer
Футбол
Футболисты уходят по причине истечения срока контрактов.
Фалькао и Пато были арендованы лондонским клубом у «Монако» и «Коринтианса» с июля и января 2015 года соответственно.
Вратарь Марко Амелия с октября заменял травмированного Тибо Куртуа, но не участвовал ни в одном матче «Челси».
В 10 матчах минувшего чемпионата Англии Фалькао забил один гол. Пато в 2 играх забил один гол и сделал одну результативную передачу.