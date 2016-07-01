Москва, 1 июля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не подписывал документов, предусматривающих отставку детского омбудсмена Павла Астахова. Об этом 1 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Dmitry Rozhkov Павел Астахов

«Никаких указов президент пока не подписывал, я не знаю, кто писал какие заявления и писал ли вообще, пока могу констатировать лишь одно — Астахов продолжает работать», — сказал Песков.

По его словам, если президент «подпишет указ о его увольнении, значит, он будет уволен, но до сих пор этого не случилось».

Песков также рассказал, что никаких других кандидатур на должность детского омбудсмена в Кремле не рассматривается.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что детский омбудсмен Павел Астахов написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Скандал с Астаховым разразился после его посещения детской больницы, где находились дети, выжившие в сплаве в Карелии. Астахов задал вопрос одной из девочек: «Ну что, поплавали?», чем вызвал бурю негодования со стороны общественности.