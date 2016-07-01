Москва, 1 июля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Утверждено решение коллегии Министерства обороны России об отстранении от руководства флотом за серьёзные упущения вице-адмиралов Виктора Кравчука и Сергея Попова. Об этом сегодня, 1 июля, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Корабли Балтийского флота

К исполнению обязанностей допущены: командующий флотом — вице-адмирал Александр Носатов; начальник штаба, первый заместитель командующего флотом вице-адмирал Игорь Мухаметшин; заместитель командующего флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Илгар Мариш-оглы Кахраманов.

«Прошу заместителей министра обороны, главнокомандующего Военно-морским флотом, командующего войсками Западного военного округа, руководителей центральных органов военного управления, а также новое руководство Балтийского флота совместными усилиями принять исчерпывающие меры для исправления сложившейся ситуации и наведения порядка на Балтийском флоте», — дал поручение глава Минобороны.