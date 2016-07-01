Богота, 1 июля, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Переговоры дальнобойщиков Колумбии с властями закончились безрезультатно. Уже более трех недель в стране продолжается забастовка дальнобойщиков. И ее организаторы заявили, что протесты «будут нарастать». Протестующие требуют снижения цен на топливо и платы за проезд, лучших условии перевоза груза, безопасности на дорогах и доступ к социальному обеспечению. Как заявил глава Ассоциации транспортников Колумбии Орландо Рамирес, протест будет продолжен. В свою очередь, власти страны призывают продолжить переговоры. Сейчас в протестных акциях участвует более трехсот тысяч водителей, сообщает Prensa Latina

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

Напомним, что в 2015 году в России прошла крупномасштабная экономическая забастовка владельцев и водителей грузового автомобильного транспорта против введения системы взимания платы «Платон» за проезд по федеральным трассам для грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. В феврале — марте 2016 состоялась межрегиональная забастовка дальнобойщиков.

Крупномасштабная политическая забастовка владельцев и водителей грузового автотранспорта была организована правыми силами в 1972−73 годах в Чили. Акция была направлена против левого правительства Сальвадора Альенде. Эта забастовка усугубила социально-экономический и политический кризис, способствовала свержению Альенде.