Пекин, 1 июля, 2016, 11:57 — ИА Регнум. СМИ Китая публикуют снимки кузова нового внедорожника Brilliance, сообщает портал «Колеса.Ру».

avtorinok.ru Brilliance V7

Не исключено, что на снимках запечатлен кроссовер, имеющий внутризаводское обозначение M82. Серийный автомобиль может получить имя V7, а в модельном ряду бренда Brilliance он окажется на ступень выше «паркетника» V5. Производство этой новинки начнется во второй половине 2017 года.

По неподтвержденной информации, новый вседорожник оснастят четырехцилиндровым турбированным двигателем BMW.

Напомним, в Китае у компании Brilliance есть совместное с немецким концерном предприятие, выпускающее машины для местного рынка. Других деталей о новом автомобиле пока не сообщается.

Сейчас линейка кроссоверов марки представлена моделями V5 и V3. Первый из них уже продается в России со 110-сильным 1,6-литровым бензиновым двигателем, работающим с пятиступенчатой трансмиссией механического или автоматического типа. Цена кросовера выпуска 2015 года начинается с 740,9 тыс. рублей.

Компактный Brilliance V3 должен появиться на российском авторынке до конца текущего года. Данных о линейке двигателей российской версии модели пока нет. В Китае V3 комплектуется бензиновым 1,5-литровым агрегатом мощностью 110 или 150 л.с.