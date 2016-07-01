Таллин, 1 июля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Во время празднования Дня Победы Эстонии в Выннуском сражении 23 июня в воздушном пространстве возникла опасная ситуация, по чистой случайности удалось избежать столкновения частного самолета и самолетов НАТО. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает эстонское издание Postimees со ссылкой на уездный портал Virumaa Teataja.

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Сообщается, что истребители ВВС Великобритании марки Eurofighter совершали над городом Раквере бреющие полеты, а с расположенного неподалеку Раквереского аэродрома в воздух поднялся гражданский самолет марки Eurostar.

Администратор аэродрома Владимир Антонов сообщил изданию, что пилот самолета предварительно связался с центром управления полетами. «Ему дали добро, отметив, что помех для взлета быть не должно, — отметил Антонов. — Как только он поднялся на 500 футов, я с земли заметил, что приближающиеся к самолету истребители НАТО летели примерно на той же высоте. Еще секунд через 30 с другой стороны появились еще два самолета».

Антонов заявил, что был шокирован произошедшим. «Я смог успокоиться лишь после того, как пилот частного самолета успешно приземлился, — рассказывает он. — Думаю, не стоит повторять слова, произнесенные пилотом после приземления».

Об инциденте сообщено в Министерство обороны и Летный департамент Эстонии. В ВВС Эстонии признали факт произошедшего, заявив, что «где-то определенно была допущена ошибка, и подобного не должно было произойти». В Летном департаменте сообщили, что они были поставлены в известность о произошедшем. По факту произошедшего возбуждено делопроизводство.