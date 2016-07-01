Ставрополь, 1 июля, 2016, 11:55 — ИА Регнум.



wallspaper.ru Незавершенное строительство

Дело об обманутых дольщиках «АртСтройТехно» передано Следственному комитету, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

На сегодня сумма ущерба дольщикам компании оценивается на общую сумму более 740 миллионов рублей. Пострадавшими числятся 816 дольщиков.

Ранее расследованием дела «АртСтройТехно» занималась полиция. Но в связи с особой сложностью уголовное дело о мошенничестве было передано СКР. Следствие полагает, что директор ООО «АртСтройТехно» заявила о намерении порядка 15 многоквартирных жилых домов в городе Ставрополе, заключила договоры участия в долевом строительстве.

Своих обязательств директор не выполнила. Дома остаются недостроенными. Стройки заморожены. Дольщики не могут получить ни квартир, не денег.

На сегодня уголовное дело включает в себя уже 30 томов. Дело передано в производство отдела по расследованию особо важных дел.

Напомним, в Ставрополе приостановлена деятельность компании «АртСтройТехно», которая вела строительство жилищного комплекса «Победа» в Ставрополе и еще двух жилищных комплексов. Среди обманутых дольщиков «АртСтройТехно» есть дважды обманутые дольщики застройщика ООО «Спас-ХХI». Их всего 17.

Именно им в августе 2010 года была передана земля по ул. Тюльпановая, 10 в Ставрополе площадью 8500 кв. м для строительства многоквартирного дома в качестве возмещения ущерба. Они заключили договор с компанией «АртСтройТехно» о строительстве там домов, однако с 2003 года обманутые «Спасовцы» так и не могут получить свое жилье.

Под следствие попал и врио начальника исправительной колонии, вывозивший нелегально заключенных для работы на проблемной стройке «АртСтройТехно». С октября 2015 года по январь текущего года подозреваемый разрешал вывозить заключенных колонии-поселения на строительные работы на жилищном комплексе «Победа» без договора со строительной компанией «АртСтройТехно». При этом осужденные никакой оплаты своего труда не получали.

В настоящее время он арестован. 19 апреля ему предъявлено обвинение.