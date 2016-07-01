Салехард, 1 июля, 2016, 12:06 — ИА Регнум. На Ямале регистрацию в государственной системе «Платон» прошли владельцы более 4 тыс. большегрузов весом свыше 12 тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фуры дальнобойщиков

Как отмечает руководитель Центра обслуживания пользователей системы «Платон» в Салехарде Светлана Теплухина, на сегодняшний день в российской системе «Платон» зарегистрировано 73% грузовиков, работающих на федеральных дорогах страны, и более 95% крупных российских перевозчиков с автопарком свыше 50 автомобилей: 253 тысячи перевозчиков зарегистрировали 730 тысяч «12-тонников». В Дорожный фонд с помощью системы «Платон» по всей России собрано более 9,5 млрд рублей. Первые средства по решению правительства РФ уже выделяются на ремонт самых проблемных региональных и муниципальных дорог.

Получить бортовые устройства системы «Платон» грузоперевозчики Ямало-Ненецкого автономного округа могут в любом из 138 центров обслуживания пользователей на территории РФ, включая один центр в Салехарде.

Ямальский предприниматель Юрий Саяпин, который занимается грузоперевозками, пояснил ИА «Север-пресс»: «Тысяча двести километров от Челябинска до Приобья — не такие великие деньги. За дороги надо платить, чтобы по ним ездить. Коллеги относятся к системе по-разному: кто-то «за», кто-то «против». Но все понимают, что трассы надо делать, чтобы было меньше аварий».

Кроме того, на федеральных дорогах России курсируют 100 машин мобильного контроля. Все данные о нарушителях и фактах неоплаты в автоматическом режиме система собирает и обрабатывает со всех средств фиксации правонарушений. Она определяет наличие за конкретным автомобилем оформленной маршрутной карты, установленного бортового устройства или факт того, что транспортное средство не зарегистрировано в системе «Платон».

Напомним, государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.

Размер платы в счет возмещения вреда составляет 1,5293 руб. за один километр пути. Размер штрафа за движение по федеральным дорогам без внесения платы составляет 5 тыс. рублей на водителей транспортных средств иностранных грузоперевозчиков и на собственников (владельцев) российских транспортных средств. Повторное административное правонарушение влечет наложение штрафа в размере 10 тыс. рублей. При этом госавтоинспекторы уполномочены задерживать автомобиль нарушителя до устранения причины задержания и оплаты штрафа.