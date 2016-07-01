Рига, 1 июля, 2016, 11:52 — ИА Регнум. С 1 июля 2016 года в Латвии вступают в силу новые тарифы на природный газ для домашних хозяйств, сообщает Rus.delfi.lv.

tera-resource.ru Природный газ

Так, для клиентов, использующих газ для газовых плит и водонагревателей, тариф снизится на 8%, а для клиентов, использующих газ для отопления — на 14%. По сравнению с ценой на начало отопительного сезона 2015 года, цена на природный газ для отопления в 2016 году снизится на 17%.

Тарифы на природный газ для домашних хозяйств меняются дважды в год — 1 января и 1 июля в зависимости от закупочной цены природного газа.

Напомним, несмотря на то, что в феврале 2016 года Сейм Латвии одобрил правила либерализации местного газового рынка, торгующей газом Литовской компании Litgas так и не удалось продать пробную партию газа в Латвию. Причиной тому послужил запрет на приобретение литовского газа со стороны латвийской компании Latvijas Gāze (Латвийский газ), поставляющей газ в Латвию.

В настоящее время крупнейшим акционером Latvijas Gāze является российская компания «Газпром», которой принадлежит 34% акций. Также долями Latvijas Gāze владеют Marguerite Fund (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%), Itera Latvija (16%), а 2,8% акций принадлежат миноритарным акционерам. Общее число голосующих акций Latvijas Gāze составляет 39,9 млн. Latvijas Gāze поставляет латвийским потребителям газ, импортированный из России.