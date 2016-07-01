Кито, 1 июля, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Правящее движения Эквадора «Alianza PAIS» провело расширенную сессию национального директивного совета с участием президента страны Рафаэля Корреа. Представители правящей элиты дали оценку результатам идеологических кампаний, проводившихся с января этого года, определили программу дальнейших действий правительства. А также, обсудили механизмы выдвижения кандидатов для участия в выборах 19 февраля 2017 года. Окончательно имя кандидата в президенты и вице — президенты страны от «Alianza PAIS» станут известны к 1 октября 2016 года. Среди наиболее вероятных кандидатур — известный политик по имени Ленин, сообщает «Эквадор сегодня».

Исаак Бродский. В. И. Ленин в Смольном. 1930

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам Рафаэль Корреа не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах и планирует уехать из страны на постоянное проживание в Голландию, откуда родом его супруга.



