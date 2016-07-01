Красногорск, 1 июля, 2016, 12:35 — ИА Регнум. 2 июля ГУП МО «Мострансавто» проведет акцию «В одной упряжке», посвященную Всемирному дню собак. В ходе мероприятия ездовые собаки породы хаски попытаются сдвинуть с места автобус марки ГАЗель Next. По мнению экспертов, несмотря на жаркую погоду, установившуюся в Московском регионе, собакам ничто не угрожает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) robinm609 Хаски

На территории Люберецкого филиала хаски, запряженные в упряжку, будут пытаться сдвинуть с места автобус ГАЗель Next. В случае неудачи, в упряжку будет добавляться по одному животному, пока трехтонный автобус не стронется с места. По итогам проведения акции будет подана заявка в Книгу рекордов России на фиксацию рекорда «Наибольшее количество собак в упряжке».

Кроме того, в мероприятии примут участие представители благотворительных фондов и питомников для животных.

Как корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор питомника ездовых собак Walkservice Сергей Цыбенко, при поддержке которого было организовано мероприятие, скорее всего, животным будет жарко, однако хаски — выносливая порода и им в ходе установления рекорда ничего не угрожает.

«Вы думаете мы кондиционеры привезем туда или сделаем так, чтобы пошел снег? Вода там и так будет. Надо понимать, что северные породы собак — те собаки, которые выведены в природных условиях, а не те, которых вывел человек. У этих собак собак очень хороший иммунитет и они очень хорошо подстраиваются под все условия. У этих собак большой потенциал в жизни, конечно, им жарко, но и северным оленям у нас жарко, но мы с этим ничего сделать не можем, но нагрузки нет на износ, так что ничего страшного там не будет», — пояснил Цыбенко.

По мнению президента Центра правовой зоозащиты Светланы Ильинской, угрозы для здоровья собак в ходе мероприятия также не будет.

«Ездовые собаки по своей природе тянут сани в упряжке, и в гору приходится тянуть, а газель вообще на колесах, не на тормозе. Это задача для них не сложная или может повредить здоровье. Собаки вообще от этого получают удовольствие. Для них гораздо страшнее сидеть без движения и не получать физическую нагрузку. Не вижу здесь никакого нарушения», — заключила собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выходных (2 и 3 июля) в Москве и области будет жарко и дождливо. Столбик термометра днем поднимется до +29 градусов.