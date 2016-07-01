Милан, Италия, 1 июля, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В минувшие выходные в Дубае итальянский дом моды Dolce & Gabbana открыл новый магазин, в котором кроме основных коллекций D&G представлены варианты традиционной арабской одежды: здесь покупателю предлагаются различные варианты абайи, в том числе в горошек, сообщает The National.

akarmoun Арабская женщина

Уточняется, что отдел с арабской с женской одеждой расположен в магазине, открытом в крупнейшем в мире торговом центре Dubai Mall, в стороне от посторонних глаз — в задней части бутика. В коллекции есть целая линейка праздничной исламской одежды.

Издание приводит комментарий совладельца модного дома Dolce & Gabbana Доменико Дольче. «Никогда не поздно учиться. На любом рынке и в любой культуре важно быть готовым бросить вызов себе и конкурировать с различными реалиями, оставаясь при этом любопытным», — сказал он. По мнению Дольче, в этом заключается истинная красота работы модельеров.

Ситуацию прокомментировал второй совладелец Dolce & Gabbana Стефано Габбана: «Арабская мода захватывает, она так богата историей и традициями, что легко вдохновляет», — сказал он.