Москва, 1 июля, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Российская компания «Космотрас» продолжит без помощи украинских специалистов пусковую кампанию ракет «Днепр», которые являются модификацией межконтинентальных баллистических ракет «Воевода» (по классификации NATO — SS-18 Satan). Об этом в пятницу, 1 июля, сообщают «Известия».

kosmotras.ru Ракета-носитель Днепр

«За то время, пока сохранялся мораторий на пуски ракет «Днепр» (последний старт состоялся 26 марта прошлого года), процесс их подготовки и обслуживания был перестроен таким образом, чтобы обходиться без украинских специалистов, — говорится в сообщении. — Одновременно ракете решено сменить имя — теперь она будет называться «Байкал».

Напомним, что ранее правительство РФ издало распоряжение, в соответствии с которым допускается возможность проведения утилизации боевых ракет посредствам их дальнейшей конвертации в космические носители.