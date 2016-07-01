Владикавказ, 1 июля, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Золотой пистолет «MAUSER» изъяли сотрудники полиции и ФСБ РФ по Северной Осетии у членов преступной группы, торговавшей оружием. Как сообщили ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе МВД РФ, пистолет инкрустирован драгоценными металлами, включая золото, и пригоден к стрельбе. В настоящее время устанавливается стоимость раритета и его происхождение.

Мвд.рф Золотой Маузер

Сами злоумышленники оценили стоимость золотого маузера в 2,5 млн рублей. При этом они утверждали, что в мире существуют всего лишь три экземпляра такого оружия.

На участников группы, торговавшей оружием, правоохранители вышли некоторое время назад. Сотрудники полиции, проводя оперативные мероприятия, приобрели у одного из участников группировки за 70 тысяч рублей самодельный пистолет с патронами к нему.

Спустя несколько дней злоумышленники сами вышли на полицейских и предложили на продажу уникальный раритетный пистолет, инкрустированный драгоценными металлами. При совершении сделки оперативники задержали продавцов.

В настоящее время в отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до шести лет.