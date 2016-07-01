Париж, 1 июля, 2016, 11:36 — ИА Регнум. 1 июля празднует юбилей звезда Золотой эры Голливуда, одна из главных героинь фильма «Унесенные ветром» Оливия де Хэвилленд, ей исполнилось 100 лет, пишет Variety.

Цитата из к/ф «Унесённые ветром». реж Виктор Флеминг. 1939. США Оливии де Хэвилленд в фильме «Унесённые ветром»

В экранизации романа Маргарет Митчелл, вышедшей на экраны в 1939 году, Де Хэвилленд сыграла Мелани Уилкс. Актриса дважды стала лауреатом премии Оскар за лучшую женскую роль (1947 и 1950 годы).

Оливия де Хэвилленд — последняя голливудская кинодива 1930-х годов. Ее работы в фильмах «Приключения Робин Гуда» (1938), «Каждому свое» (1946) и «Наследница» (1949) стали классикой кинематографа.

Последний раз на экране Де Хэвилленд появилась в телефильме «Женщина, которую он любил» (1988). Живет последняя живая звезда фильма «Унесенные ветром» в Париже.