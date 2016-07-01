Вашингтон, 1 июля, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Обновленный внедорожник Jeep Wrangler сохранит шестиступенчатую механическую коробку передач несмотря на то, что предыдущая модификация с аналогичной трансмиссией не пользовалась высокой популярностью, сообщает «Дейли-Мотор».

greencarreports.com Jeep Wrangler

Информация основывается на опубликованных в Сети снимках фотошпионов, запечатлевших именно механическую трансмиссию тестового автомобиля. Тем не менее, сообщается о том, что расположение передач будет отличаться от модели КПП NSG370, где задняя передача расположена сверху слева.

Железными сердцами нового Jeep Wrangler станут 2-литровый бензиновый 4-цилиндровый мотор, 3,6-литровый бензиновый агрегат V6 и 3-литровый дизельный двигатель EcoDiesel V6.