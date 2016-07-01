Калуга, 1 июля, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Анализ статистических данных за 5 месяцев 2016 года свидетельствует о наличии тенденций к росту отдельных показателей аварийности. Так, в 652 дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных в 2016 году, пострадало более 880 человек, при этом 89 участников дорожного движения погибли, что превысило соответствующий показатель прошлого года на 7%. Между тем, к началу 2016 года количество ДТП и пострадавших в них людей в регионе сократилось более чем на 15%, погибших — на 29%, сообщил 1 июля корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Калужской области Александр Клоков.

blickpixel Пострадавший в аварии автомобиль

По его словам, основными причинами большинства ДТП являются, прежде всего, многочисленные нарушения правил дорожного движения со стороны водителей автотранспортных средств и недисциплинированность пешеходов. Повышенную угрозу безопасности дорожного движения создает неудовлетворительное состояние дорог по причине отсутствия надлежащего контроля за обеспечением их сохранности и ремонта. Высокой тяжестью последствий характеризуются ДТП, произошедшие на федеральных трассах, а также ДТП, совершенные водителями в состоянии опьянения. В связи с этим, на протяжении 2015−2016 годов прокуроры посредством внесения представлений и обращения в суд с исковыми заявлениями добивались исполнения ответственными органами и должностными лицами обязанностей по содержанию и ремонту дорог, организации дорожного движения, установке дорожных знаков, нанесению разметки, созданию искусственных неровностей и обеспечению надлежащего уличного освещения.

Не менее, важную профилактическую роль играет проведение прокуратурой и Госавтоинспекцией совместных проверок образовательных учреждений, осуществляющих подготовку кандидатов в водители. При планировании указанных проверок учитываются статистические данные о выпускниках автошкол, которые чаще других становятся виновниками ДТП.

Пристальное внимание уделяется вопросам законности выдачи водительских удостоверений, проводятся проверки на предмет наличия у водителей медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. В связи с выявленными нарушениями в 2015—2016 годах по искам прокуроров судами прекращено право управления транспортными средствами в отношении 250 лиц.

Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам предоставления подложных медицинских справок в целях получения водительских удостоверений. Только по материалам проверок прокуратуры г. Калуги возбуждено порядка 30-ти уголовных дел по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса РФ в связи с использованием кандидатами в водители заведомо подложных документов.

Всего с начала 2016 году прокурорами выявлено свыше тысячи нарушений законов в рассматриваемой сфере. В целях устранения нарушений законодательства внесено более 200 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 140 должностных лиц, в суды направлено около 500 исковых заявлений, по материалам прокурорских проверок возбуждено 15 уголовных дел.