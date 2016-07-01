«Санкции и контрсанкции – это нечто среднее между лекарством и ядом»
Москва, 1 июля, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Россия продлила продовольственное эмбарго на товары, поставляемые из государств, участвующих в санкционной войне против нашей страны, еще на полтора года, до конца 2017. Это явилось ответной мерой на решение Евросоюза продлить секторальные санкции против России. С политической точки зрения, другого выхода у России не было. Однако утверждение о том, что сами по себе контрсанкции представляют собой благо, не является бесспорным, заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им.Г.В.Плеханова Елена Устюжанина, комментируя корреспонденту ИА REGNUM продление Россией контрсанкций.
Кто в минусе от продовольственного эмбарго?
«Российские потребители, которые лишились высококачественной молочной и мясной продукции глубокой степени переработки. Как любят выражаться журналисты, «хамона и пармезана». Конечно, в магазинах появились некие субституты под очень похожими названиями. Но любители хорошего сыра на собственном опыте убедились в давно известной истине: отработка технологий производства элитных сыров требует очень много времени, значительного количества и высокого качества молока, а также особых условий созревания и хранения продукции.
Если говорить о зарубежных поставщиках продовольствия, то, как свидетельствует статистика, они несли убытки преимущественно в начале введения санкций. По итогам 2015 г. экспорт норвежской рыбы вырос по сравнению с предыдущим годом на 8%. Экспорт польских пищевых продуктов увеличился в 2015 году на 3% по сравнению с 2014 годом», — сказала Устюжанина.
Кто в плюсе?
«Некоторые отечественные производители сельскохозяйственной продукции, хотя и здесь не все просто.
Импортозамещение, действительно, имеет место. В натуральном выражении производство птицы выросло за 2 года (с 2013 по 2015) на 17,7%, свинины — на 11%, овощей — на 9,5%. А вот производство отечественного молока и говядины осталось практически на том же уровне (увеличилось на доли процента)», — отметила эксперт.
Почему нельзя однозначно связывать этот рост с контрсанкциями?
«Во-первых, далеко не все зарубежные страны попали в санкционный список. И запрет на европейскую говядину легко преодолевался с помощью поставок мяса под марками белорусских производителей.
Во-вторых, падение спроса на импортную продукцию было во многом обусловлено обесцениванием рубля. Это обесценивание имело двойной эффект — сжатие в 2015 г. потребительского спроса (на 10%) и изменение структуры потребления в пользу отечественных товаров из-за подорожания импортной продукции. В результате произошло падение качества потребления — переключение спроса в более низкие ценовые сегменты и рост предложения фальсификатов.
В-третьих, массированные вложения в производство отечественной мясной продукции (свинина и птица) начались за несколько лет до санкционной войны. И сегодняшние цифры роста представляют собой во многом результат именно этих инвестиций.
Наконец, рост производства овощей имел место преимущественно в личных подсобных хозяйствах, что опять-таки являлось следствием падения жизненного уровня населения — частичное переключение на натуральное хозяйство», — высказала свое мнение Устюжанина.
«Санкции и контрсанкции — это инструменты политического противостояния. С экономической точки зрения они представляет собой нечто среднее между лекарством и ядом», — резюмировала эксперт.
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