Москва, 1 июля, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В столичном аэропорту Шереметьево заявили об усиленной подготовке в связи с объявленным в регионе «оранжевом» уровне опасности из-за длительной жары. Совместно в Аэрофлотом в терминалах аэровокзала установили новые промышленные вентиляторы, 16 питьевых фонтанов и организовали бесплатную раздачу бутилированной воды, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Шереметьево.

syl.ru Шереметьево

Помимо установки 18 дополнительных промышленных вентиляторов, в терминалах отрегулирована работа локальных и центральных систем кондиционирования. По ночам аэропорт дополнительно проветривают, открывая фрамуги. Также круглосуточно работают медицинские пункты, куда можно обратиться в случае ухудшения самочувствия.

С персоналом воздушной гавани провели инструктаж о порядке действий в случаи обезвоживания и тепловых ударов у пассажиров, пояснили в Шереметьево. В «стерильной зоне» аэропорта периодически ведут бесплатную раздачу бутылок с питьевой водой.

Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, из-за субтропического антициклона жара в столичном регионе продержится как минимум до 4 июня. Самым жарким днем текущего лета стало 26 июня: температура воздуха в столице преодолела отметку в 30 градусов тепла.