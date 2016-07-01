Вашингтон, 1 июля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Ученые смогли получить изображения мощного полярного сияния, покрывшего северный полюс Юпитера. Об этом сообщается на сайте Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).

Фото: NASA 69825.jpg resized

Отмечается, что впечатляющие кадры были получены с помощью космического телескопа Hubble, запущенного совместно NASA и Европейским космическим агентством (ЕКА).

Специалисты NASA напомнили, что полярное сияние возникает у планет, имеющих магнитосферу, и происходит через взаимодействие с заряженными частицами солнечного ветра.