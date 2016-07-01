Ростов-на-Дону, 1 июля, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону, который 30 июня накрыл ливень и шквалистый ветер, оправляется от последствий непогоды. Обсудили принятые меры на экстренном совещании, которое состоялось в облправительстве, сообщили ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе губернатора.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Последствия урагана в Ростове-на-Дону

На встрече было отмечено, что железнодорожное сообщение удалось восстановить достаточно оперативно, в 85 домах, оставшихся без света, постепенно восстанавливается подача электроэнергии. Также из-за проливного дождя в Западном микрорайоне сполз грунт, в центре города обрушилась стена дома.

В донской столице последствия урагана устранены, но спасатели вновь предупреждают о сильных дождях и шквалистом ветре. В связи с этим горожан просят быть осторожными, без надобности на улицу не выходить, автомобили в низменных участках, под деревьями и рекламными щитами не парковать. Ночью в ликвидации последствий ЧС было задействовано 183 единицы техники и более 400 человек личного состава. Все аварийные и спасательные службы региона по-прежнему работают в усиленном режиме.

Отметим, в результате непогоды в городе-спутнике Батайске оказались подтопленными 20 домов и 60 участков, линии ЛЭП повреждены в населенных пунктах Азовского и Неклиновского районов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате непогоды один человек погиб, восемь пострадали. Четверо жертв разгула стихии госпитализированы в городскую больницу №20 и БСМП-2. Двое попали в больницу с травмами, двое пострадали от удара током. Из реанимации был переведен 16-летний подросток, пострадавший от оголенного провода в Советском районе.

Также произошло несколько десятков ДТП, деревья повалены, без света остались 750 человек.