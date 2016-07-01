Красногорск, 1 июля, 2016, 12:36 — ИА Регнум. С 1 июля в режим опытной эксплуатации в 37 муниципалитетах Московской области выйдет Система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (КСЭОН). Система нового поколения будет тестироваться до 30 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службу правительства области.

Евгений Дюккер. Приближение грозы. 1869

Новое поколение комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) будет размещена в Московской области в зонах экстренного оповещения — это территории, на которых существуют риски природного и техногенного характера.

Всего в 37 муниципалитетах будет развернуто 53 зоны КСЭОН. На сегодняшний день в регионе уже работают 23 зоны экстренного оповещения населения в 18 муниципалитетах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС РФ, создание в России взаимоувязанной комплексной системы информирования и оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций планируется завершить в 2016—2017 годах.