Чита, 1 июля, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова заявила о пересмотре тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Unsplash Счетчик электроэнергии

«Одним из наиболее больных вопросов для нас является стоимость электроэнергии. В Забайкальском крае в силу ряда причин она достаточно высока. Органы власти региона в последнее время прилагают последовательные усилия для её снижения, настойчиво ставят эти вопросы перед федеральным центром. С 1 июля тарифы для населения сверх социальной нормы потребления будут снижены. Работа по поиску вариантов сокращения тарифов будет продолжена и дальше», — подчеркнула Наталья Жданова.

Региональной службой по тарифам и ценообразованию края 30 июня пересмотрены тарифы на электрическую энергию. Снижение тарифа сверх социальной нормы потребления для населения, проживающего в городских населенных пунктах, с 1 июля составило 34 копейки, для населения, проживающего в сельских населенных пунктах — 23 копейки. Так, тариф сверх социальной нормы для городского населения снижен с 4,28 до 3,94 рублей за киловатт-час, для сельского населения — с 2,99 до 2,76 рублей киловатт-час.

По информации РСТ, также принято решение о пересмотре единых тарифов на услуги по передаче электроэнергии на территории края. Рост одноставочных тарифов для прочих потребителей с 1 июля года составит 7,5%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития России на 2016 год и ниже ранее утвержденного уровня более чем в два раза. Это решение позволит более уверенно чувствовать себя промышленным предприятиям региона, считают власти региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля 2016 года тарифы на услуги ЖКХ повысятся на 4%. Для каждого региона правительство установило собственный предельный индекс роста тарифов.