Пекин, 1 июля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В КНР начались продажи китайского аналога модели Porsche Macan, кроссовера марки Zotye, сообщает «Дейли-Мотор».

bibisochi.ru Zotye

Новинка выпущена на рынок под названием SR8. По внешнему дизайну автомобиль является полной копией немецкого аналога, но цена китайского автомобиля оказалась в четыре раза ниже, чем у немецкого оригинала.

СМИ сообщают, что качество металла и отделка нового SR8 несопоставимы с немецким «Маканом».

Между тем, компания Zotye в ближайшем будущем планирует выпустить на китайский авторынок новый внедорожник T300, который не будет копировать дизайн европейских автомобилей, а станет абсолютно самостоятельной разработкой.

Отметим, что на российский авторынок новые модели Zotye поступят в ближайшем будущем после прохождения сертификации, но точная дата начала российских продаж китайских внедорожников пока неизвестна.