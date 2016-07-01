Москва, 1 июля, 2016, 10:59 — ИА Регнум. К 1 июля 2016 года российские легкоатлеты подали более 80 заявок в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с просьбой рассмотреть их участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в индивидуальном порядке.

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Основанием для подачи заявок является тот факт, что спортсмены проверялись в антидопинговых системах за пределами России на протяжении длительного периода, говорится в сообщении ассоциации.

Далее заявки будут проверены на соответствие требованиям ИААФ и переданы в бюро по пересмотру допинговых дел. Решение о допуске конкретного спортсмена к международным соревнованиям под эгидой IAAF примет бюро.

Как сообщало ИА REGNUM, IAAF продлила дисквалификацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики, тем самым отстранив всех российских легкоатлетов от международных соревнований и Олимпиады. Позднее ассоциация официально изменила свои правила и позволила российским легкоатлетам подать заявки на международные соревнования, в том числе на Олимпиаду, в индивидуальном порядке.

При этом было заявлено, что спортсмены, которые предоставят доказательства непричастности к допинговому скандалу, смогут выступать, но только под нейтральным флагом.

Международный олимпийский комитет поддержал решение IAAF о продлении дисквалификации ВФЛА, однако не стал отстранять всю сборную России от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, допустив, что атлеты, с которых IAAF снимет дисквалификацию в индивидуальном порядке, смогут выступать на Играх не под олимпийским, а под российским флагом.