Нижний Новгород, 1 июля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе более чем на 40% выросло число государственных служащих, предоставивших недостоверные сведения. На 94% увеличилось количество служащих госорганов, привлеченных к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Такие данные были приведены на Коллегии по вопросам безопасности, прошедшей в Нижнем Новгороде под председательством приволжского полпреда Михаила Бабича, отмечается на сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Темой обсуждения стала организация работы по исполнению указа президента страны «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 — 2017 годы». Вопросы противодействия коррупции были подробно рассмотрены на заседании коллегии в январе текущего года, и выработаны мероприятия по повышению эффективности работы.

«В результате принятых мер повысилась эффективность проводимых в регионах округа антикоррупционных проверок — более чем на 40% выросло число государственных служащих, в отношении которых установлены факты предоставления недостоверных и неполных сведений. На 94% увеличилось количество служащих органов государственной власти субъектов Российской Федерации, привлеченных к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений», — приводятся в релизе слова Михаила Бабича. Значительный рост этих показателей отмечен в Татарстане, Чувашии, Пермском крае, Кировской, Самарской и Саратовской областях.

Количество выявленных преступлений коррупционной направленности по итогам пяти месяцев 2016 года возросло на 5,7%, на 38,2% увеличилось количество выявленных фактов получения взяток. Обеспечено возмещение ущерба на сумму 1,2 млрд рублей.

Однако, как отметил Михаил Бабич, несмотря на принимаемые меры, в этой сфере остаётся значительный объём нерешённых вопросов. Так, в регионах округа наблюдается сокращение числа проверок сведений о доходах, проводимых по инициативе работников подразделений по профилактике коррупционных правонарушений. Слабо ведется работа по выявлению фактов конфликтов интересов среди служащих и должностных лиц.

Для повышения эффективности работы в аппарате полпреда президента РФ в ПФО формируются антикоррупционные паспорта регионов, организуются тематические камеральные и выездные проверки. Михаил Бабич подчеркнул, что усилия правоохранительных органов должны быть сосредоточены на выявлении и пресечении фактов хищения средств, выделяемых из бюджета на реализацию федеральных целевых программ, крупнейших инвестиционных проектов и подготовку к проведению в стране Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Особое внимание также должно быть уделено таким сферам, как закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, ЖКХ и дорожное строительство.