В Поволжье чиновников стали вдвое чаще уличать в коррупции
Нижний Новгород, 1 июля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе более чем на 40% выросло число государственных служащих, предоставивших недостоверные сведения. На 94% увеличилось количество служащих госорганов, привлеченных к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Такие данные были приведены на Коллегии по вопросам безопасности, прошедшей в Нижнем Новгороде под председательством приволжского полпреда Михаила Бабича, отмечается на сайте ведомства.
Темой обсуждения стала организация работы по исполнению указа президента страны «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 — 2017 годы». Вопросы противодействия коррупции были подробно рассмотрены на заседании коллегии в январе текущего года, и выработаны мероприятия по повышению эффективности работы.
«В результате принятых мер повысилась эффективность проводимых в регионах округа антикоррупционных проверок — более чем на 40% выросло число государственных служащих, в отношении которых установлены факты предоставления недостоверных и неполных сведений. На 94% увеличилось количество служащих органов государственной власти субъектов Российской Федерации, привлеченных к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений», — приводятся в релизе слова Михаила Бабича. Значительный рост этих показателей отмечен в Татарстане, Чувашии, Пермском крае, Кировской, Самарской и Саратовской областях.
Количество выявленных преступлений коррупционной направленности по итогам пяти месяцев 2016 года возросло на 5,7%, на 38,2% увеличилось количество выявленных фактов получения взяток. Обеспечено возмещение ущерба на сумму 1,2 млрд рублей.
Однако, как отметил Михаил Бабич, несмотря на принимаемые меры, в этой сфере остаётся значительный объём нерешённых вопросов. Так, в регионах округа наблюдается сокращение числа проверок сведений о доходах, проводимых по инициативе работников подразделений по профилактике коррупционных правонарушений. Слабо ведется работа по выявлению фактов конфликтов интересов среди служащих и должностных лиц.
Для повышения эффективности работы в аппарате полпреда президента РФ в ПФО формируются антикоррупционные паспорта регионов, организуются тематические камеральные и выездные проверки. Михаил Бабич подчеркнул, что усилия правоохранительных органов должны быть сосредоточены на выявлении и пресечении фактов хищения средств, выделяемых из бюджета на реализацию федеральных целевых программ, крупнейших инвестиционных проектов и подготовку к проведению в стране Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Особое внимание также должно быть уделено таким сферам, как закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, ЖКХ и дорожное строительство.