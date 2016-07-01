Душанбе, 1 июля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Официальный запрет на заключение браков между близкими родственниками с 1 июля вступил в силу в Таджикистане. Кроме того граждане, желающие создать семью, обязаны предъявить в органы ЗАГС справку о прохождении медицинского обследования, напоминает пресс-служба парламента страны.

Леонид Соломаткин. Свадьба. 1872

Согласно принятым ранее поправкам к законодательству, семью не смогут создать двоюродные братья и сестры, а также дяди и тети со своими племянницами и племянниками. Такие меры призваны сократить в стране количество детей-инвалидов, зачастую появляющихся на свет у женатых близких родственников.

Как ранее заявлял министр здравоохранении и социальной защиты населения Таджикистана Нусратулло Салимзода, на начало 2015 года в стране насчитывалось более 30 тыс. детей-инвалидов, при этом большинство их родителей являлись кровными родственниками.

Для желающих заключить брак отныне предусмотрено обязательное бесплатное медицинское освидетельствование. В случае, если у жениха или невесты обнаружат инфекционное заболевание, их обяжут пройти лечение до регистрации брака.