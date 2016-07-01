Москва, 1 июля, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля снизился к доллару США и евро в начале торгов 1 июля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Руль. Доллар

По состоянию на 10:47 мск доллар подорожал к рублю на 8,5 копейки и составил 64,0750 рубля. Евро вырос на 20,75 копейки, поднявшись до 71,2075 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июля Центробанк РФ установил официальный курс доллара на уровне 64,1755 рубля, что на 8,20 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 8,24 копейки, до 71,2926 рубля. Цена на нефть марки Brent поднялась на 0,7% до 50,06 доллара за баррель.