Милан, Италия, 1 июля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Милан» Луис Адриано в ближайшее время может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Как сообщает портал Calciomercato. it, тренер российской команды Мирча Луческу хорошо знает возможности бразильского нападающего по работе в донецком «Шахтере» и рассчитывает на него.

weltsport.net Луис Адриано

По данным издания, руководство итальянского клуба готово за €7 млн отпустить Адриано, который провел не очень удачный сезон в Серии А.

Известно, что в минувшем сезоне Адриано провел за «Милан» 26 матчей в чемпионате Италии, в которых отличился 4 раза. Кроме того, бразильский нападающий провел 4 матча за сборную страны, в которых забил один гол.