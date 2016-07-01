Вашингтон, 1 июля, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Специалисты NASA не исключают, что через 12 лет в Землю может врезаться астероид 1997 XF11, имеющий диаметр три километра, сообщает газета Express.

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Астрофизики рассчитали, что космический объект 1997 XF11 приблизится к Земле 26 октября 2028 года приблизится к Земле на расстояние 950 тыс. километров. Напомним, среднее расстояние от Земли до Луны равно 385 тыс. километров.

Тем не менее, специалисты NASA считают вероятность столкновения этого астероида с Землей близкой к нулю. Их опасения основываются на том, что за 12 лет астероид может изменить свою траекторию при столкновении с более мелким космическим объектом, 90% которых астрономам неизвестны.

Столкновение такого крупного астероида с Землей способно вызвать катастрофу глобального масштаба и гибель одного из материков.