Сочи, Краснодарский край, 1 июля, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Россия придаёт большое значение наращиванию взаимодействия в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества. Об этом 1 июля в ходе открытия заседания ОЧЭС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Россия, стоявшая у истоков создания черноморского экономического сотрудничества, придает большое значение наращиванию взаимодействия в рамках этой организации, последовательно выступает за деполитизированный характер ее работы», — сказал Лавров.

По его словам, решение практических задач, прописанных в уставе ОЧЭС, в интересах укрепления конкурентоспособности экономик стран-участниц «на благо граждан наших стран» является приоритетом РФ: «Рассчитываю, что сегодняшнее заседание пройдет в конструктивном, деловом ключе и внесет полезный вклад в повышение эффективности организации».

Напомним, заседание ОЧЭС проходит в Сочи. «На полях» мероприятия по запросу властей Турции глава МИД РФ Сергей Лавров должен встретиться со своим турецким коллегой.