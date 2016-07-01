Чебоксары, 1 июля, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В Чувашии выросло число уголовных дел по факту распространения экстремистских материалов. С начала 2016 года в республике начато расследование 14 дел по фактам преступлений экстремистской направленности, в то время как за весь 2015 год было 16 уголовных дел, а в 2014 году — 11. Такие данные сообщили ИА REGNUM в региональном СУСК по Чувашии.

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Накануне фигурантами уголовных дел об экстремизме стали двое несовершеннолетних — жители Чебоксар и Шумершинского района. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, совершенные публично).

По версии следствия, в августе 2015 и январе 2016 года в Чебоксарах 17-летний горожанин разместил на аккаунте, который создал в социальной сети в под вымышленным ником, два изображения с текстами экстремистского характера. В отношении него расследование уголовного дела продолжается.

По данным следствия, другой 17-летний обвиняемый, являющийся первокурсником одного из средне-специальных учебных заведений столицы Чувашии, в августе и октябре 2014 года в одном из населенных пунктов Шемуршинского района разместил на своем аккаунте в социальной сети видеофайл и стихотворение экстремистского характера. Следствие установило, что в обоих случаях содержание опубликованных материалов было направлено на возбуждение межнациональной ненависти, вражды и розни. Уголовное дело направлено в суд.