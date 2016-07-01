Москва, 1 июля, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В ходе проведения Единого государственного экзамена в 2016 году не зафиксировано серьезных нарушений. Российские выпускники этого года справились с заданиями единых государственных экзаменов лучше, чем их предшественники. Об этом заявил глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов, сообщили в министерстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамены

«В частности, увеличилось до 5000 число тех, кто сумел набрать максимальные 100 баллов за свои работы. Справедливость выставленных оценок в каждом таком случае была подтверждена в результате тщательной перепроверки. Кроме того, выросли средние баллы ЕГЭ по русскому языку и профильной математике. А число тех, кто не смог преодолеть установленный минимальный уровень, существенно сократилось», — сказал Ливанов.

Министр также отметил, что единые госэкзамены прошли на высоком организационном и технологическом уровне.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в России завершился резервный период сдачи ЕГЭ. Досрочный период ЕГЭ-2016 в России без сбоев и нарушений прошел с 21 марта по 23 апреля. Экзамены в основной период начались 27 мая и закончились 20 июня. С 22 по 30 июня стартовали резервные дни для сдачи единого государственного экзамена. По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, в целом все результаты ЕГЭ-2016 сопоставимы с результатами 2015 года.