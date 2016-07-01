Москва, 1 июля, 2016, 10:34 — ИА Регнум. В Московском метрополитене усилены меры безопасности в связи с терактом в аэропорту Стамбула, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Особый режим решено ввести на 200 станциях подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба безопасности московского метрополитена

«На территории московского метрополитена усилены все службы, отвечающие за безопасность. Дополнительно проверена инфраструктура, на всех объектах транспортной инфраструктуры увеличено количество сотрудников транспортной безопасности», — передает агентство.

«Помимо этого, на досмотровых зонах будет увеличено количество досмотра пассажиров», — заключил собеседник.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, после теракта в Турции особый режим безопасности также вводили в аэропортах Москвы. В воздушных гаванях идет 100% досмотр пассажиров, которые проходят сплошной контроль с применением специального оборудования.

28 июня в аэропорту Ататюрка в Стамбуле жертвами терактов стали 28 человек, еще 60 получили ранения. Граждан РФ среди погибших нет, сообщили в Генеральном консульстве России в Стамбуле.