Озоновая дыра над Антарктидой сократилась
Лондон, 1 июля, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Озоновый слой Земли впервые с 2000 года начал самостоятельно восстанавливаться. Об этом, как передает ВВС, сообщают ученые из Массачусетского технологического института.
По их данным, площадь озоновой дыры над Антарктидой сократилась за последние годы на 4 млн квадратных километров, что примерно равно площади Индии.
Специалисты связывают эту положительную тенденцию с политикой отказа мировых стран от озоноразрушающих веществ в промышленности.
Напомним, что резкое разрушение озонового слоя в стратосфере примерно в 10 км над Антарктидой впервые было зафиксировано в середине 1980-х годов. Этот факт вызвал серьёзные опасения у научного сообщества, поскольку озоновый слой защищает живые организмы от действия ультрафиолетового излучения Солнца.