Лондон, 1 июля, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Озоновый слой Земли впервые с 2000 года начал самостоятельно восстанавливаться. Об этом, как передает ВВС, сообщают ученые из Массачусетского технологического института.

allwantsimg.com Антарктида

По их данным, площадь озоновой дыры над Антарктидой сократилась за последние годы на 4 млн квадратных километров, что примерно равно площади Индии.

Специалисты связывают эту положительную тенденцию с политикой отказа мировых стран от озоноразрушающих веществ в промышленности.

Напомним, что резкое разрушение озонового слоя в стратосфере примерно в 10 км над Антарктидой впервые было зафиксировано в середине 1980-х годов. Этот факт вызвал серьёзные опасения у научного сообщества, поскольку озоновый слой защищает живые организмы от действия ультрафиолетового излучения Солнца.