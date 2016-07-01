Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге 1 июля заявил о подготовке совместно с Банком России предложения о создании системы, с помощью которой граждане смогут сами формировать свою будущую пенсию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, предложения Минфина и Центробанка будут вынесены на обсуждение правительства и парламента осенью 2016 года. Согласно инициативе, граждане РФ смогут сами формировать пенсионный капитал и «эти средства не пропадут».

«Сбережения у населения есть, их надо в правильном направлении концентрировать», — заявил министр, пояснив, что с помощью предлагаемой системы небанковский сектор финансового рынка наполнится деньгами. Силуанов уточнил, что деньги граждане смогут использовать на другие цели, помимо выплаты пенсии, например на медицинские услуги.

Глава Минфина пояснил, что в последние годы ресурсы концентрировались, в основном, в банковском секторе, в итоге, секторы страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, по сути, не работают.

«В активе банковского сектора находится более 80 трлн рублей, а в активе страховщиков и НПФ — менее 2 трлн рублей. Ну, что это такое? А ведь именно там должны собираться основные «длинные» ресурсы, необходимые для развития», — сказал Силуанов.

Он заявил, что в России создаются условия для наполнения финансовых институтов ресурсами. В частности, Агентство страхования вкладов продолжит выступать гарантом для страхового сектора. Параллельно необходимо развивать систему негосударственного пенсионного страхования.

«Сейчас вместе с Банком России мы подготовили предложения по созданию системы, в которой граждане могли бы самостоятельно откладывать средства на пенсию в НПФ. Все эти деньги будут страховаться, наследоваться, можно будет использовать их на здравоохранение и другие цели», — сказал Силуанов, проведя параллель с материнским капиталом.

Министр подчеркнул, что россияне должны быть уверены, что их деньги не пропадут, а в любом случае останутся в их распоряжении. «Основу для этой системы осенью мы будем рассматривать на правительстве и в парламенте, я думаю. Это одно из ключевых направлений наполнения небанковского сектора ресурсами», — сообщил Антон Силуанов.