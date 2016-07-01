Рига, 1 июля, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В 2016 году число не сдавших централизованные экзамены выпускников латвийских школ увеличилось в два раза — до 234 школьников, сообщает LETA со ссылкой на Государственный центр содержания образования (ГЦСО).

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамены

Успехи учащихся выражаются в процентах — соотношении правильных ответов в пунктах к максимально возможному количеству пунктов. Оценка вносится в сертификат о среднем образовании, при этом указывается общая процентная оценка и процентная оценка каждой части экзамена.

Экзамен по иностранным языкам оценивается в соответствии с уровнями владения, определенными европейскими стандартами: C1 (95−100%), B2 (70−94%) и B1 (40−69%). Если показатель экзаменуемого ниже 40%, он не получает уровня, и оценка выставляется только в процентах.

Общую оценку ниже 5% в 2016 году получили 35 учеников, сдававших латышский язык, и 199 сдававших математику, что в целом составляет 234 школьника. В 2015 году централизованные экзамены не смогли сдать 106 учащихся.

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