Москва, 1 июля, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Руководство Банка России сегодня, 1 июля, опубликовало приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций ООО ПЧРБ Банка (Первый Чешско-Российский банк, Москва). Значение нормативов достаточности капитала банка опустилось ниже двух процентов, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Крайняя мера воздействия была применена в отношении банка в связи с тем, что ПЧРБ не исполнял регулирующие банковскую деятельность законы, а также нормативны акты Банка России. Значение нормативов достаточности собственных средств, то есть капитала, снизилось до уровня менее двух процентов.

«При неудовлетворительном качестве активов ООО «ПЧРБ Банк» неадекватно оценивало принятые риски. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что ПЧРБ является участником системы страхования вкладов. Страховое возмещение по вкладам продолжает выплачиваться Агентством по страхованию вкладов. По состоянию на 1 июня ПЧРБ занимал 126-е место в банковской системе России по величине активов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта Банк России принял решение о назначении временной администрации в ПЧРБ. Ранее банк ввёл ограничения на выдачу вкладов: забрать средства со вклада на сумму до 100 тысяч рублей можно было в день обращения.

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