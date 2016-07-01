Минск, 1 июля, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Власти Белоруссии 1 июля провели деноминацию национальной валюты, которая стала самой масштабной в истории страны. Об этом сообщает Sputnik.

Десять рублей

«1 июля состоялась деноминация белорусского рубля, объявленная главой государства Александром Лукашенко в ноябре 2015 года, — говорится в сообщении. — На новых платежных средствах стало на 4 нуля меньше, и впервые в обращение введены монеты».

Известно, что в обращение на территории страны выпущены новые банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и 8 номиналов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.

По данным Национального банка Белоруссии, новый белорусский рубль теперь равен 0,45 евро.

Кроме того, новые купюры белорусских рублей, которые местные жители любовно называют «зайчиками», получили высокую степень защиты от подделок. Только видимых степеней защиты банкнот 6, и еще много невидимых.

При этом отмечается, что конкурс на производство новых банкнот выиграла компания De La Rue (Великобритания), а монеты теперь производят монетный двор Кремницы в Словакии и литовский монетный двор.

Добавим, что процесс деноминации в Белоруссии должен полностью закончиться 31 декабря 2016 года.

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