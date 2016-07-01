Москва, 1 июля, 2016, 10:24 — ИА Регнум. На выходных (2 и 3 июля) в Москве будет жарко и дождливо. Столбик термометра днем поднимется до + 29 градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Гидрометцентре РФ. По прогнозам синоптиков, в июле будет на полтора градуса теплее нормы.

po4erk.ru Москва

«Гребень субтропического антициклона удерживает в регионе жаркую и сухую погоду вплоть до понедельника», — пояснил специалист Гидрометцентра.

Так, в субботу, 2 июля будет облачно, днём местами пройдет кратковременный дождь. В ночь с субботы на воскресенье осадков не ожидается, температура установится от +16 до +18 градусов тепла. Ветер переменных направлений 2−7 м/с.

Напомним, самым жарким днем в столице этим летом стало 26 июня. Тогда столбик термометра преодолел отметку в + 30 градусов.