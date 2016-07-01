Луганск, 24 ноября, 2017, 07:26 — ИА Регнум. В результате совместной операции, проведенной на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), силовиками Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) задержано более 10 лиц, предположительно сотрудничавших с украинской разведкой.

«В результате проведенных совместных мероприятий задержаны более десяти человек, которые подозреваются в сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ДНР.

Ранее сообщалось, что сотрудникам служб безопасности республик удалось установить и задержать причастных к деятельности диверсионно-террористической группы, управляемой из главного управления разведки министерства обороны Украины.

Читайте также: В ДНР заявили об успешной контрразведывательной операции на территории ЛНР

Чиновники ЛНР, готовившие провокации для создания нестабильной ситуации в республике, задержаны. Ими велась подготовка к проведению на территории ЛНР диверсионно-террористических действий, информационных провокаций в адрес высшего руководства республик ЛНР и ДНР.

Напомним, 21 ноября в Луганск были стянуты вооруженные люди в военной форме, вскоре после этого было отключено вещание ГТРК ЛНР.

Читайте также: Глава ЛНР обвинил Корнета в попытке устроить госпереворот

По мнению некоторых источников, ситуация создана главой ГТРК ЛНР Анастасией Шуркаевой, чтобы бежать из Луганска из-за причастности к работе на украинскую разведку, однако реальное положение дел по-прежнему остается неясным.