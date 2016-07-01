Сахалинская область, 4 января, 2005, 12:25 — ИА Регнум. В канун Нового года наркополицейскими Сахалина проведена успешная операция по изъятию крупной партии наркотиков, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 650 разовых доз марихуаны, передает ИА "Дейта.RU".

При проверке оперативной информации оперативниками был произведен досмотр автомобиля, принадлежавшего 40-летнему жителю областного центра, итогом которого стало обнаружение полиэтиленового пакета. Содержимым этого пакета, как показала экспертиза, оказалось более 150 разовых доз наркотиков.

В ходе последовавшего за этим осмотра жилища южносахалинца, наркополицейскими было обнаружено и изъято ещё два полиэтиленовых пакета, в которых также, согласно заключению экспертов, находилась марихуана - около 500 разовых доз.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.